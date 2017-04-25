Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Назара Клюкина

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение трехлетнего Назара Клюкина. У ребенка редкая форма иммунодефицита. Ему требуется пересадка костного мозга. Врачи уже подобрали в международной базе подходящего донора, но на операцию требуется более миллиона рублей.

Даже на больничной койке маленький Назар проявляет всю свою артистичность. Стены палаты сначала воспринял как новые декорации - правда, теперь они стали заменять ему домашний интерьер. Капельницы и уколы - ежедневный ритуал, сообщает "ТВ Центр".

Чтоб выжить, надо быть сильным. Эту формулу Назар усвоил с момента появления на свет. Едва ему исполнился месяц, врачи обнаружили у него редкое генетическое заболевание - синдром Вискотта-Олдрича. Такой встречается у одного ребенка из ста тысяч. От каждого, даже самого легкого прикосновения на теле Назара остаются синяки и кровоподтеки, ведь уровень тромбоцитов в его крови постоянно падает, а гемоглобин стремится к нулю.

"Иммунная система вообще не работает. Их еще называют "дети в пузыре", потому что никаких защитных функций организм не выполняет, соответственно мы не можем общаться с детьми вообще. Никакого общения, потому что любая инфекция для нас смертельно опасна", - говорит мать Назара Кристина Клюкина.

Он так и не познакомился со сверстниками в песочнице, а на велосипед сел в стерильном больничном коридоре. Энергичный и общительный Назар не понимает, почему ему нельзя просто играть и радоваться жизни. Свой второй день рождения мальчик встретил на операционном столе. Врачи назначили ему пересадку костного мозга как единственное спасение. И донором Назара стал его собственный отец.

Очередное обследование внезапно показало отторжение отцовского трансплантата. Но надежда у семьи появилась вновь, когда Назару предложили провести повторную пересадку костного мозга.

"Увы, но когда проводилась первая трансплантация, другого донора у Назара просто не было. За это время у него появился новый донор. За это время в международном регистре появился даже не один, а два полностью совместимых донора. Это, кстати, является хорошим аргументом в пользу того, что вторая трансплантация может быть удачной", - сообщил заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 ННПЦ детской гематологии, онкологии иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Дмитрий Балашов.

Повторная трансплантация жизненно необходима Назару и медицина знает случаи, когда это заболевание удавалось победить. Для проведения повторной пересадки костного мозга родителям Назара нужны немалые деньги - один миллион 380 тысяч рублей. В одиночку семье такую сумму не собрать, но подарить Назару надежду на выздоровление может каждый. Для этого достаточно просто отправить любую сумму, указав ее цифрами в сообщении, на номер 6162. И тогда маленький Назар получит шанс вырасти здоровым.

Елена Сахно, "ТВ Центр".