В китайского телеведущего ударила молния во время эфира

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Во время прямого эфира, в китайского телеведущего, дававшего прогноз погоды на северо-западе страны, попала молния. Мужчина стоял на улице во время грозы. Электрический разряд поразил зонт, который он держал в руке. Вероятно, именно он и спас ведущего от тяжелых последствий.

Трагедией едва не закончился прямой эфир на китайском телеканале Dalian TV с участием телеведущего Лу Сяодуна. Он давал прогноз погоды в городе Далянь на северо-западе страны, стоя во время грозы на улице. В какой-то момент все вокруг озарила яркая вспышка. Выяснилось, что в ведущего попала молния.

После этого мужчина вскрикнул и бросил зонт. Позднее он подчеркнул, что молния попала именно в него. По словам Лу Сяодуна, он увидел желтые искры на рукояти зонта и на руке, которая его держала. Сама рука после произошедшего на время онемела, передает South China Morning Post.