Горячую воду в Москве начнут отключать с 10 мая

Теги: Москва вода отключение моэк

В этом году отключение горячей воды в столичных домах начнется 10 мая. Работами будут охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.

Плановые отключения горячей воды в столице начнутся 10 мая. Об этом сообщается на сайте ПАО "МОЭК". Во время отключений будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, а также диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий.

"В 2017 году "МОЭК" начинает профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 мая. Работами будут охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года", - говорится в сообщении. Кроме того, в более чем пяти тысячах зданий на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет.

На сайте "МОЭК" запущен информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ по своему адресу жительства.