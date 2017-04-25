Москвичей ждет насыщенная культурная программа на майские праздники

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В столице на майские праздники запланировано уже более 300 мероприятий. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании правительства Москвы.

На майские праздники москвичей ждет насыщенная культурная программа. "На следующей неделе начинаются майские праздники, крупные мероприятий пройдут 1 мая, это демонстрация профсоюзов, 9 мая пройдет парад на Красной площади, шествие "Бессмертного полка", и будет организовано еще около 300 крупных массовых культурных мероприятий, посвященных Дню Победы. Прошу также в праздничные дни обеспечить работу коммунального комплекса и городского транспорта", - приводит АГН "Москва" слова мэра столицы Сергея Собянина.

В свою очередь руководитель департамента культуры города Александр Кибовский рассказал, что праздничный салют ко Дню Победы будет дан в 19 парках Москвы и на ВДНХ.

"Завершит праздничный день традиционный салют, который у нас делается военными залпами, это площадки, которые у нас 15 наиболее известных, на которых традиционно москвичи специально собираются, чтобы увидеть эти салютные залпы. Плюс мы еще усилили своими возможностями, 19 площадок в парках, которые мы усиливаем артиллерийские залпы своими фейерверками высотными. Таким образом, у нас салютные раскаты будут видны во всех точках нашего города", - отметил Кибовский.

Как уточняется в материалах к заседанию, праздничный салют будет дан 9 мая в 22:00.