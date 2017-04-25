Собянин: фестиваль "Московская весна" стартует 28 апреля

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Фестиваль "Московская весна" стартует 28 апреля. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце апреля в столице будет дан старт фестивалю "Московская весна". "Фестиваль "Московская весна" открывается 28 апреля, в этом году он совмещен с конкурсом "Московская весна "A capella", в которой участвовать будут около 160 коллективов из разных стран и городов России", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что столичные парки полностью готовы к старту летнего сезона, передает АГН "Москва".

"День труда - 1 мая, традиционно стартует летний сезон в наших парках культурах и отдыха, вся инфраструктурных готова, подготовлено более 780 различных мест для разных активностей", - сказал Кибовский.

Он также уточнил, что за последние пять лет количество посетителей парка выросло в пять раз. "А если добавить к этому территорию ВДНХ и парки по месту жительства, то эта цифра гораздо больше", - сказал Кибовский.