Киев изгонит всех бездомных перед "Евровидением-2017"

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Перед песенным конкурсом "Евровидение-2017" в Киеве пройдет зачистка города от бездомных. Полиция может вывезти их подальше от города и "выгрузить в чистом поле". По данным Минсоцполитики, в украинской столице насчитывается около 20 тысяч людей без определенного места жительства.

Украинские спецслужбы готовятся к зачистке Киева от бездомных. Это делается в связи с приближающимся "Евровидением". Лиц без определенного места жительства вывезут как можно дальше от столицы Украины, чтобы они не попадались на глаза гостям конкурса, передает украинский сайт "Вестей".

Как отметили в Минсоцполитики, в городе насчитывается около 20 тысяч бездомных. В последнее время их количество выросло. При этом в Киеве приюта для бездомных нет.

Один из патрульных отметил в разговоре с корреспондентом портала, что пойманных людей, вероятно, выгрузят "где-то в чистом поле".

Большинство людей без постоянного места жительства в Киеве работают наркокурьерами, подставными жертвами, политическими агитаторами и даже агентами СБУ.

Полуфиналы "Евровидения№ пройдут в украинской столице 9 и 11 мая. Финал состоится 13 мая. Россия участие в конкурсе в этом году не принимает из-за ситуации со своей исполнительницей Юлией Самойловой. Ей запрещен въезд на Украину из-за того, что она в 2015 году она выступила в Крыму.