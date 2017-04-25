Лавров думает о "Спартаке" во время сложных переговоров

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По словам Сергея Лаврова, мысли о футбольном клубе "Спартак" помогают ему успокаиваться во время трудных переговоров. Кроме того, среди поэтов глава МИД России любит творчество Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Александра Блока, а из музыкантов - Игоря Бутмана, группу The Beatles и Фрэнка Синатру.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время сложных переговоров ему помогают успокаиваться мысли о футбольном клубе "Спартак". Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire.

"Я постоянно думаю о "Спартаке", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о способе министра успокоиться, если партнер по переговорам его "не слышит".

Кроме того, глава МИД рассказал о своих любимых поэтах и музыкантах, сообщает ТАСС. В частности, он отметил творчество Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Александра Блока. Из стилей музыки министр предпочитает фолк и джаз. Среди любимых исполнителей Лавров назвал Игоря Бутмана, группу The Beatles и Фрэнка Синатру.