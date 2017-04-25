Сотни тысяч москвичей примут участие в шествии "Бессмертный полк" в Москве

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Свыше 300 тысяч человек планируют принять участие в шествии "Бессмертный полк" 9 мая в Москве. Об этом сообщается в материалах, подготовленных к заседанию президиума правительства столицы.

Москвичей ждет насыщенная культурная программа на майские праздники. "Центральным общественным событием станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидаемое количество участников шествия - свыше 300 тысяч человек", - сообщается в материалах.

В ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский напомнил, что в прошлом году в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 500 тысяч человек.

"В 13:00 начнется сбор, с 15:00 предполагается начало шествия. Естественно, что все городские службы мобилизованы для того, чтобы это мероприятие, как и в прошлом году, прошло высокоорганизованно и без каких-то неприятных моментов. Тем более, что будет много гостей. Что приятно, приезжают гости из-за рубежа", - Кибовский.

Всего в столице с 1 по 10 мая 2017 года пройдёт порядка 300 крупных городских мероприятий, включая концерты, акции памяти, выставки, спортивные программы и др. Мероприятия будут организованы на 35 площадках в центре города, 9 – в округах и 20 – в городских парках.

Руководитель департамента культуры Москвы также сообщил, что прямая трансляция военного парада на Красной площади 9 мая будет организована на всех праздничных площадках и в парках города.

"Центром празднования традиционно будет Красная площадь. Понятно, что в 10 часов по ней пройдет большой Парад: более 10 тыс. военнослужащих, 100 единиц военной техники. Прямая трансляция его будет на всех экранах наших праздничных точек идти", - отметил Кибовский. Он уточнил, что Парад Победы на Красной площади начнется 9 мая в 10:00.

Празднование Дня Победы пройдет также и на двух площадках ВДНХ - в Парке "Останкино" и на площади перед главным входом, где состоится выступление Академического ансамбля песни и пляски им. А.Александрова.

Кроме того, традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра состоится на Поклонной горе в 13:00. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, будут проходить в столице в течение всех майских праздников.