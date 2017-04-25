В центре Москвы мужчина устроил стрельбу после ДТП

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В Москве объявлен план "Перехват" после стрельбы, устроенной мужчиной в центре города. Инциденту предшествовало ДТП. В результате ранение в голову получил один из участников происшествия.

В центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. После аварии ее участник вышел из машины и выстрелил оппоненту в голову, передает Агентство "Москва" со ссылкой пресс-службу МВД столицы.

После стрельбы мужчина скрылся с места происшествия. В городе объявлен план "Перехват". Инцидент произошел на улице Бутырский Вал, дом №5.