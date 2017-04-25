Городские службы полностью готовы к работе на майские праздники

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На майских праздниках москвичей и гостей столицы ждут сотни событий и, конечно же, сюрпризы. А начнётся всё уже на этой неделе с традиционного фестиваля "Московская весна". Он развернётся на десятках площадок.

Столица готовится гулять. До праздников остаётся меньше недели. Власти корректируют последние штрихи, передает "ТВ Центр".

"На следующей неделе начинаются майские праздники. Всегда крупные мероприятия пройдут 1 мая, это демонстрация профсоюзов, 9 мая пройдет Парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". И также будут организованы еще около 300 крупных массовых культурных мероприятий, посвященных Дню Победы", - рассказал Собянин.

Но обо всем по порядку. Сначала - "Московская весна", один из сезонных фестивалей, стартует в это воскресенье. Будет много площадок, на которых установят торговые шале и рестораны, проведут маркеты, покажут мастер-классы, театральные шоу и многое другое. Продавать будут книги, антиквариат, музыкальные инструменты и разные сувениры. Гостям предложат специальное меню - можно будет попробовать, например, тыквенно-имбирный суп, пирог из индейки с клюквой и варенье из одуванчиков. Все это под звуки музыки. Причём, непростой. В этом году впервые сезонный фестиваль объединили с конкурсом "Московская весна А CAPPELLA".

"Всего ожидается более 1500 музыкальных выступлений в рамках проведения конкурса. Участники исполнят российские, зарубежные композиции, джазовые, народные песни в оригинальных обработках и классические произведения в капельных аранжировках", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Первого мая к этому всему добавятся традиционные шествия профсоюзов. "1 мая - это День весны и труда, который многие люди отмечают не только старшего поколения, но уже и молодого. Шествие на Красной площади, которое начнется в 10 часов. Сбор будет заранее. Если вы хотите принять участие, приходите на Кремлевскую набережную, на Москворецкий мост, в 10 часов - большое шествие", - отметил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

После демонстраций призывают не расходиться по домам. Ведь 1 мая начинается летний сезон в столичных парках. Спортивные состязания, танцплощадки, настольные игры, площадки для кинопоказов, скейт-парки на любой вкус. И, конечно, будет много мастер-классов - от кулинарных до уроков по йоге. Дальше, 6 мая, пройдут десятые георгиевские игры и парад кадетов. На следующий день на гребном канале - эстафета "Серебряная ладья", кубок победы. И, конечно, генеральная репетиция Парада. Следующая череда торжеств - 9 мая. Парад, шествие "Бессмертного полка", встречи ветеранов, концерты - гуляния продлятся до позднего вечера.

"Все традиционные площадки - на Театральной площади, на Поклонной горе, куда любят приходить в том числе ветераны - все предполагают концертные программы. Программы колоссальные - сотки мероприятий, десятки площадок. От выставки военной техники в парке Горького, заканчивая концертной специальной программой для ветеранов на Театральной площади", - рассказал Кибовский.

На Поклонной горе и 8 и 9 мая будет огромное количество мероприятий - 9 мая традиционно, как этого ждут горожане, будет концерт Гергиева

Тематические мероприятия, посвященные великой Победе, будут проходить в столице в течение всех майских праздников. По традиции, все это завершится ярким салютом, который будет видно в каждом районе города в 10 часов вечера.

Елизавета Родина, Александр Соловов, "ТВ Центр".