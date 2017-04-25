В этом году программа "Моя улица" охватила более 80 территорий

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Более 80 столичных территорий в рамках программы "Моя улица" в этом году преобразится. На некоторых объектах работы уже начались, а где-то только установлено ограждение. Причем, после ремонта здесь появятся не только удобные лавочки, новые фонари и широкие тротуары.

Бульварное кольцо, Садовое, набережные, парки и скверы. "Моя улица" продолжает менять облик столицы. Многие жители активно интересуются ходом работ, прекрасно понимая: главное, не то, что сейчас на виду, а то, что происходит под землей. Прокладка новых коммуникаций - дело хлопотное. Но весьма благодарное, передает "ТВ Центр".

В Москве изменилось и понятие "кабельные сети". Здесь находится один из самых протяженных в Европе кабельных коллекторов, срок эксплуатации которого почти 100 лет.

Подземельем его назвать язык не поворачивается, хоть спускаться приходится долго. На глубине в 15 метров всё по последнему слову техники. Линии мощностью 20 киловольт. Возможности коллектора - неограниченные. Длина только одного из участков - почти 6 километров. Прокладывали его почти так же, как метро - грунт выталкивали гигантским проходческим щитом.

Обслуживают эту многокилометровую трассу всего несколько человек. Больше и не нужно, говорят специалисты. Главное преимущество коллектора - защищенность сетей и возможность быстро их отремонтировать.

Уровень безопасности - максимально высокий. Так называемые щитовые, откуда запитано все электрооборудование коллектора, сразу и не разглядишь. Выглядят, словно декоративное украшение бульвара. Но стоит зайти внутрь, сразу понятно - дело серьезное.

Эти рубильники видят максимум 4 человека. Чужой сюда никогда не попадет. Технику Абрамкину сегодня никаких особых указаний не поступало. О проекте "Моя улица" в диспетчерской говорят часто. Мол, хорошо, когда всю Москву оснастят такими же системами, как здесь. Когда столица избавится от наследия прошлого. И речь не только о коллекторах. Но и о трубах. Те, что прокладывают здесь и сейчас - полиэтиленовые - прослужат минимум полвека. Один только Мосгаз в рамках проекта "Моя улица" в этом году проложит 20 километров таких коммуникаций. Ни шума, ни пыли, ни искр во время сварки.

О всех ноу-хау специалисты сразу не рассказывают. Говорят, москвичи сами увидят. На своей улице.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.