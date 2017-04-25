В Орехово-Зуеве вандалы разрушили памятник Пушкину

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В подмосковном городе Орехово-Зуево на месте памятника Пушкину теперь равнина. От монумента, который помнят несколько поколений местных жителей, не осталось и следа. Куда делась скульптура, а главное, кто и как смог сдвинуть с места столь тяжёлую конструкцию, сейчас устанавливает полиция. Впрочем, гигантских сил вандалам могло и не понадобится.

Вместо постамента - вспаханный газон. Так и не скажешь, что еще вчера на этом месте стоял памятник великому русскому поэту, передает "ТВ Центр". Теперь всех местных жителей интересует только один вопрос: куда же делся Пушкин?

То ли детективная история в стиле Агаты Кристи, то ли новый фокус Дэвида Копперфильда. Был памятник и нет его. Вокруг теперь только недоуменные прохожие.

Остается только разводить руками и перефразировать классика. Пропал поэт - невольник чести. На самом деле, памятник никто не похищал - его просто перевезли в другое место. Пушкин стал жертвой вандалов, которые накануне ночью разрушили его практически до основания.

Как выяснилось, испытывали благоговение перед поэтом далеко не все. Что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сначала около трех часов ночи происходит обрушение самого памятника. И через десять секунд предполагаемый виновник события спрыгивает с постамента и убегает.

"Были запечатлены, зафиксированы 4 молодых человека, которые распивали спиртные напитки. Шли вдоль дома культуры на площади Пушкина. Может быть, это вандалы, может быть это свидетели данного происшествия. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и установлению этих лиц и привлечению их к ответственности", - рассказал заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево Павел Родин.

Впрочем, были вандалы или нет, а также как именно им удалось разрушить памятник, не вполне понятно. Жители утверждают, что местный Пушкин находился в удручающем состоянии и только соседний дом культуры поддерживал его угасающую жизнь.

Кому помешал памятник великому русскому поэту, предстоит выяснять местной полиции. Хотя местные жители шутят, что вандалы явно сдавали русскую литературу на двойки и таким образом решили просто отомстить Пушкину. Главное, чтобы не пришлось экстренно вспоминать строки из школьной программы. Например, "Узника". И не сидеть за решеткой в темнице сырой.

Александра Сергомасова, Евгений Рыбин, Максим Мирошниченко, "ТВ Центр".