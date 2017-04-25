Московскому монетному двору - 75 лет

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25 апреля у Московского монетного двора - юбилей. 75 лет назад там начали выпускать ордена и медали, а после Великой Отечественной войны перешли, что называется, на "звонкую монету". Сегодня с конвейера завода ежедневно сходят уже тонны рублей.

Здесь всегда шумно. Цех по чеканке все-таки. С непривычки находиться тут тяжело. Но Татьяна Петровна не испытывает дискомфорта. На московском монетном дворе она работает уже 50 лет, передает "ТВ Центр".

Она помнит, как было непросто, пока самую тяжелую работу не взяли на себя машины. Сейчас на Гознаке все максимально автоматизировано, но без человека все же никак. Татьяна Петровна контролирует работу мастеров, которые, в свою очередь, следят за машинами. Но бывает всякое.

С бракованными монетами здесь разговор короткий. Если среди отчеканенных найдут неточность, монету сразу кладут в деформатор. И затем отправляют на переплавку.

Центнеры и тонны рублей выходят с конвейеров каждый день. Сколько именно, информация секретная. Взвешивают. Точную цифру знает заказчик - Центральный банк. Но вопреки расхожему мнению, не только ЦБ заказывает продукцию на Гознаке. Это доступно всем желающим.

К персоналу здесь весьма жесткие требования. Для начала нужно пройти медкомиссию и хорошо понимать, что работа здесь предстоит не с деньгами, а с продукцией.

Мало, кто знает, что сначала московский монетный двор монеты не изготавливал. Он был создан в 1942 году, чтобы выпускать медали и ордена. Памятные медали изготавливают и сейчас. В этом году, например, к юбилею Монетного двора ему исполнилось 75 лет. А в следующем году, к 200-летию Гознака, выпустят особую серию памятных монет для сотрудников. Одну из них за свой многолетний труд должна получить Татьяна Петровна.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".