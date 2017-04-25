15:24, 25 апреля 2017

В Москве ограничат движение в связи с репетицией Парада Победы

Теги:  Транспорт  парад  москва

Во вторник вечером в центре Москвы будет ограничено движение транспорта в связи с проведением репетиции Парада Победы.

25 апреля проехать будет нельзя с 10 вечера и до полуночи по Тверской улице от Пушкинской  до Манежной площади. Объехать этот участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка, отмечает "ТВ Центр".

В эти часы от  поездок в центр на личных автомобилях лучше отказаться  и пользоваться общественным транспортом.

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