В Москве ограничат движение в связи с репетицией Парада Победы

Теги: Транспорт парад москва

Во вторник вечером в центре Москвы будет ограничено движение транспорта в связи с проведением репетиции Парада Победы.

25 апреля проехать будет нельзя с 10 вечера и до полуночи по Тверской улице от Пушкинской до Манежной площади. Объехать этот участок можно по улицам Петровка, Большая Никитская, Большая Лубянка, отмечает "ТВ Центр".

В эти часы от поездок в центр на личных автомобилях лучше отказаться и пользоваться общественным транспортом.