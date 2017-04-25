Лавров заявил о нежелании Порошенко выполнять минские соглашения

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Заявления президента Украины Петра Порошенко нацелены на то, чтобы снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Россия будет настаивать на открытом и объективном расследовании гибели наблюдателя ОБСЕ в Донбассе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем организации Ламберто Заньером. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Москве считают, что в расследовании должны участвовать представители как киевских властей, так и ЛНР, а также СММ, представители контактной группы и совместного центра координации и контроля.

При этом Лавров отметил, что последний инцидент в Донбассе украинские власти вновь пытаются использовать для введения в восточные регионы страны контингента миротворцев. Об этом Петр Порошенко накануне снова говорил с американским госсекретарем.

"Что касается заявлений Петра Алексеевича Порошенко. Он много делает заявлений, мне трудно все их комментировать. Но все эти заявления нацелены только на одно, чтобы обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Петр Алексеевич поставил под минскими договоренностями. Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, украинское правительство, не сделано под разными предлогами", - заявил Лавров.

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