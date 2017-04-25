Под Липецком вылились реки cока из-за обрушения склада PepsiCo

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Тонны сока вытекли на улицы города Лебедянь из-за обрушения кровли склада экспериментального консервного завода, принадлежащего PepsiСo. ЧП произошло в Липецкой области. Содержимое разрушенного здания утекает в Дон.

По улицам города Лебедянска в Липецкой области текут реки сока. Это произошло из-за обрушения кровли склада экспериментального консервного завода "Лебедянский", принадлежащего PepsiСo.

Сейчас на месте происшествия работают Липецкий природоохранный прокурор и специалисты контролирующих органов в сфере природопользования, передает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Липецкой области.

Обрушение кровли произошло утром 25 апреля в одном из складских помещений. Под завалами находятся два человека. Площадь обрушения равна 300 квадратным метрам. К месту ЧП приехали несколько отделений спасателей.

Все несколько тонн содержимого разрушенного склада стекают в Дон. Как передает сайт Gorod48 со ссылкой на старшего помощника прокурора Липецкой области по взаимодействию со СМИ Татьяна Ткачеву, на месте происшествия будет работать лаборатория, которая займется необходимыми исследованиями воды в реке Дон для определения возможного ущерба.