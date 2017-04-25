Проезд на электричках для ветеранов ВОВ будет бесплатным в начале мая

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По словам Сергея Собянина, для ветеранов ВОВ проезд на электричках и аэроэкспрессах в майские праздники будет бесплатным. Кроме того, для них также будут организованы бесплатные такси в День Победы, стоянки которых будут располагаться у главного входа ВДНХ и на аллее Молодоженов на Поклонной горе.

В майские праздники для ветеранов Великой Отечественной войны проезд на электричках и аэроэкспрессах будет бесплатным. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, для ветеранов также будут организованы бесплатные такси в День Победы. Всего будет две стоянки: у главного входа ВДНХ и на аллее Молодоженов на Поклонной горе.