К границам России перебросят истребители F-35 ВВС США
Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II перебросят на авиабазу в Эстонию. У границ России самолеты примут участие в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.
На авиабазу Эмари в Эстонию прибудут новейшие многофункциональные американские истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II. Об этом сообщает "Интерфакс".
Самолеты, изготовленные с применением технологий малозаметности, примут участие в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО. В восточной Европе они пробудут несколько недель.
Ранее американские истребители F-35A прибыли на базу Лейкенхит в Великобритании. По словам верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти, присутствие этих самолетов на европейском континенте "усиливает потенциал НАТО".