Медведев назвал недопустимым узкополитический подход к культуре

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Развитие сферы культуры обсуждают на итоговом заседании форума "Единой России", который открылся во вторник в Омске. В мероприятии принимают участие более 700 человек. Это представители региональных властей, члены партии и известные деятели культуры.

В Омске Дмитрий Медведев выступил на форуме "Единой России". По его словам, культура и искусство остаются важнейшим приоритетом. Объём финансирования этой сферы необходимо сохранить, а в идеале - увеличить. Также премьер назвал недопустимым узкополитический подход к культуре, поскольку такое отношение мешает развитию общества и ущемляет авторов, передает "ТВ Центр".

Медведев добавил, что правительство активно продвигает целый ряд проектов для поддержки культуры. В частности, речь идёт о дополнительном финансировании региональных музеев и театров.

"У нас начат ещё один проект. Это театры малых городов. Он охватил 149 театров в 56 регионах нашей страны. Это на самом деле, я считаю, хорошая история. В этом году для таких театров предусмотрены 670 миллионов рублей. Они пойдут и на создание новых спектаклей, чтобы местные творческие коллективы смогли воплотить в жизнь свои идеи и поделиться идеями со зрителями", - заявил Медведев.