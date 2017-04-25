Россия обеспечит ЛНР электроэнергией

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Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Москва обеспечит ЛНР электричеством. Ранее поставки электроэнергии в самопровозглашенную республику прекратил Киев.

Россия обеспечит самопровозглашенную Луганскую народную республику бесперебойными поставками электроэнергии в связи с решением Киева прекратить их. Об этом рассказал полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает "Интерфакс".

"В соответствии с действиями властей Украины правительством России было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - отметил он.

По его словам, ситуация с отключением электроэнергии в Луганской области "стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины".

Грызлов отметил, что жители Донбасса не могут оплачивать электроэнергию в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины. Он добавил, что вопрос будет вынесен на обсуждение 26 апреля на контактной группе и ее экономической подгруппе.

"Но как из Минска или Луганска бороться с сознательными, политически мотивированными и абсолютно противоречащими минским соглашениям шагами, когда украинская сторона не готова воспринимать жителей Донбасса как равноправных граждан Украины?" - заявил российский полпред.

Ранее стало известно, что Луганск был обесточен 25 апреля в полночь по решению Киева. Как сообщили представители "Укрэнерго", на такой шаг они пошли якобы из-за накопившихся долгов со стороны ЛНР. Однако позднее в большинстве районов города было восстановлено электроснабжение. Местные коммунальные службы заранее были готовы к энергоблокаде и ночью продолжили работы по переходу на самообеспечение.

Как отметил источник ТАСС, на территории Донецкой области Украины имеется собственная генерация. Речь о Зуевской ТЭС и Старобешевской ТЭС. Их установленная мощность достаточна для обеспечения собственного потребления, а также покрытия потребления пострадавшей территории Луганской области.

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