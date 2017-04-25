Пассажиры метро назвали лучшее нововведение поезда "Москва"

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Пассажиры московской подземки назвали USB-порт для зарядки гаджетов лучшим нововведением в поезде "Москва". Второе место они отдали другому нововведению - прислоненным сиденьям. Опрос проводился в соцсетях.

Зарядки для гаджетов стали лучшим нововведением в поезде "Москва" по мнению пассажиров метро, сообщает пресс-служба городской подземки.

Как передает "МИР 24", всего в опросе приняли участие около 1,3 тысячи пользователей. Более половины из них остались довольными USB-портами для зарядки гаджетов. На втором месте - складные сидения. Горожане также положительно оценили индикацию открытия/закрытия дверей, мультимедийную систему информирования и интерактивные информационные панели.

Первый поезд нового поколения "Москва" запустили 14 апреля на Таганско-Краснопресненской линии. Отличительная особенность - широкий дверной проем, удобный салон и сквозной проход через все вагоны.

Уже сейчас Таганско-Краснопресненская линия получила шесть новых составов серии. До конца года строители поставят еще 27 поездов. Новый подвижной состав на самой загруженной фиолетовой ветке постепенно будет полностью обновлен. Затем "Москва" появится и на других линиях метро. Всего в течение ближайших трех лет столичная подземка получит почти тысячу вагонов новой серии.

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