В центре Энгельса лев покусал подростка

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В городе Энгельс Саратовской области лев набросился на 15-летнего мальчика. Ребенок с многочисленными укусами доставлен в больницу.

15-летний подросток попал в больницу после того, как его покусал лев. Нападение хищника произошло в центре города Энгельс Саратовской области.

С ранами на ягодицах, бедрах и руках ребенка доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как рассказал сам пострадавший, лев принадлежит 25-летней местной жительнице. "Русская планета" пишет, что жители города неоднократно жаловались на то, что женщина выгуливает хищника, как домашнего питомца.