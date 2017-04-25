Медведев призвал чиновников не вмешиваться в работу художников

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Дмитрий Медведев заявил, что чиновники не должны вмешиваться в творческий процесс художников. Иначе в страну вернутся времена, когда культура строго регламентировалась сверху.

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался против вмешательства чиновников в работу художников, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что если строго регламентировать культуру сверху, то можно вернуться во времена жесткой цензуры.

"Вообще любому облеченному властью человеку нужно подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать", - сказал Медведев.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. По ее мнению, в картине содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Фильм депутат не смотрела.

В феврале режиссер Учитель также обратился в Генпрокуратуру по факту резких высказываний Поклонской и руководства Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", которая пригрозила сжигать кинотеатры за показ картины.

В апреле глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что оценивать еще не вышедший фильм – это "вакханалия демократии".

Фильм "Матильда", рассказывает об отношениях между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Премьера состоится 6 октября в Мариинском театре Петербурга. В российский и зарубежный прокат "Матильда" выйдет 26 октября 2017 года.