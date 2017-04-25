Националиста Демушкина приговорили к 2,5 годам колонии за экстремизм

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Бывший лидер запрещенного в России националистического движения "Русские" признан виновным в экстремизме. Нагатинский суд столицы приговорил Дмитрия Демушкина к 2,5 годам колонии общего режима. По данным следствия, в период с 2011 по 2013 год он разместил на своей странице в соцcети несколько статей экстремистского содержания.

Нагатинский суд Москвы признал бывшего лидера запрещенного в России националистического движения "Русские" Дмитрия Демушкина виновным в экстремизме и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать Демушкина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года националиста Дмитрия Демушкина задержали в Москве. По данным следствия, в период с 2011 по 2013 год он разместил на своей странице в соцcети несколько статей экстремистского содержания с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц.

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