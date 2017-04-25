Песков опроверг причастность России к хакерским атакам на штаб Макрона

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Сообщения о причастности России к хакерским атакам на штаб кандидата в президента Франции Эммануэля Макрона - это фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Макрон заявил, что сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с кибершпионажем.

Информация о том, что Россия причастна к хакерским атакам на штаб кандидата в президента Франции Эммануэля Макрона – обезличенная информация, имеющая под собой лишь вымысел фейковых новостей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные группы, занимающейся исследованием случаев кибершпионажа.

"Мы были бы чрезвычайно признательны, если бы эта исследовательская группа прислала нам информацию, и мы могли бы ее проверить. Потому что пока она не выходит за рамки обезличенных, не имеющих под собой ничего, кроме вымысла фейковых новостей", - цитирует спикера Кремля ТАСС.

Ранее Макрон заявил, что сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с этими хакерскими атаками.

Накануне Песков опроверг сообщения о том, что возможная победа на выборах Макрона была бы нежелательной для Москвы. По его словам, Россия готова выстраивать добрые отношения с теми, кто тоже "настроен на позитивный лад".

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