Кремль назвал "шагом на пути отторжения" обесточивание Киевом ЛНР

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Своим решением о прекращении поставок электричества в ЛНР украинские власти предприняли очередной шаг по отторжению этой территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия делает многое для того, чтобы помочь жителям Донбасса минимизировать последствия политики Киева.

Украина сделала новый шаг по отторжению неподконтрольной Киеву части Луганской области, когда обесточила эту территорию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обесточивание Луганской области - это еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий", - цитирует его ТАСС. По словам спикера Кремля, решение Киева отдаляет всех участников минского процесса от урегулирования ситуации в Донбассе.

Россия, в свою очередь, делает многое для минимизации негативных последствий для жителей Донбасса от политики Киева по "отторжению собственной земли", сказал Песков. При этом он не смог детально разъяснить, как будет оказываться помощь ЛНР в свете нового обострения.

Власти Украины в ночь на 25 апреля прекратили подачу электричества в Луганск из-за долгов за электроэнергию. В ЛНР утверждают, что уже днем подача электричества была полностью возобновлена за счет собственных источников.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что правительство России "в рамках гуманитарной поддержки" решило обеспечить неподконтрольную Киеву часть Луганской области электроснабжением.

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