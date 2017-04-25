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На Москву и Подмосковье надвигаются проливные дожди. Они начнутся в среду вечером и закончатся только к утру субботы. По прогнозу синоптиков, в городе выпадет более половины месячной нормы осадков.

Проливные дожди обрушатся на Москву в среду вечером и будут идти до вечера пятницы. По предварительному прогнозу Росгидромета, за три дня в городе может выпасть до 23 миллиметров осадков.

При этом дожди будут сопровождаться сильным ветром. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Несмотря на ненастную погоду, в Москве и области будет тепло. В столице столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла, в Подмосковье будет до плюс 18, передает "Интерфакс".