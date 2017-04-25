В Кремле поддержали программу реновации

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Проект реновации - сноса пятиэтажек в Москве и строительства вместо них новых домов - обоснованный и целесообразный, считают в Кремле. Мэрия работает слаженно и четко.

Дмитрий Песков во вторник выступил в поддержку программы реновации. О сути проекта столичный мэр Сергей Собянин докладывал президенту, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства. Проект, по его словам, "абсолютно обоснованный".

"Он очень амбициозный - широкий по масштабу, не имеет аналогов в новой истории России. Но и Москва тоже велика по размерам", - продолжил Песков.

"Целесообразность проекта, то есть обновления этого старого, разрушающегося жилищного фонда, вряд ли у кого-то вызывает сомнения", - заметил представитель Кремля. "Тем не менее, наличие вопросов у граждан, особенно когда это связано с собственностью, абсолютно оправдано", - сказал он.

"Здесь мэрия декларирует намерение терпеливо, последовательно разъяснять гражданам, кроме того, гарантирует, что интересы граждан никоим образом не будут нарушаться, - заверил Песков. - Мэрия работает слаженно, четко, и если какие шероховатости и есть, то город огромный, сопоставимый со среднеевропейской страной, и из этого надо и исходить".

На вопрос, возможны ли коррективы в проект реновации, Песков пояснил: "Это не догма. Суть проекта, безусловно, остается прежней, как это докладывалось главе государства. Суть очень простая - огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать. Это просто кидать деньги в топку. И от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать деньги граждан в топку, которые они собирают и платят за капремонт, это преступно".

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