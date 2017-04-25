Путин: Россия может возобновить кооперацию по ВТС с Украиной

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Россия может вернуться к кооперации с Украиной в области военно-технического сотрудничества, если будут созданы соответствующие условия. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может возобновить кооперацию по ВТС с Киевом, если будут для этого созданы условия, передает ТАСС.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", - сказал президент.

Путин отметил, что прекращение военно-технического сотрудничества с Украиной в 2014 году позволило России создать собственные возможности в области корабельных и авиационных двигателей.

"С декабря 2014 года и по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - отметил глава государства.