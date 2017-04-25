Военные инструкторы США прибыли в Донбасс для проверки ВСУ
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Военные инструкторы из США прибыли в зону конфликта в Донбассе для проверки украинских солдат. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По данным разведки, американцы также проверят готовность ВСУ к ведению боевых действий.
В Донбасс прибыли американские военные инструкторы. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой АТО, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества", – цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
По данным разведки, в 92-й отдельной механизированной бригаде также проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, добавил он.
В ДНР неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта военных инструкторов из западных стран.
Ранее сообщалось, что администрация США намерена сократить международную помощь Украине на 68,8%. Об этом говорится в обнародованном в марте плане бюджета на 2018 год. Реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, тесно связанную с целями национальной безопасности.
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