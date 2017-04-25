Украинская полиция останется без бензина и патронов

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Украинские полицейские рискуют остаться без бензина для патрульных машин и патронов, если правительство страны не увеличит финансирование Нацполиции. Об этом заявил глава ведомства Сергей Князев, попросив у властей дополнительно 150 миллионов долларов.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев предупредил власти страны, что его ведомство может остаться без бензина для патрульных машин и патронов для табельного оружия, если не будет увеличено финансирование. Об этом сообщает издание "Левый берег".

Князев пожаловался, что сейчас полиция обеспечена бензином только на два месяца, а патронами — до мая. Бюджет на 2017 год предусматривает финансирование полиции в размере 623 миллионов долларов. Этих денег, по словам Князева, хватит на обеспечение только 39% потребностей ведомства.

По подсчетам Нацполиции, для нормального функционирования министерства нужно минимум 150 миллионов долларов дополнительного финансирования.

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