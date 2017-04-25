Шеф-повар японского ресторана выстрелил в посетителя в Москве

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В столичном ресторане японской кухни произошел конфликт между посетителем и шеф-поваром. Клиент заведения сделал замечание сотруднику из-за нарушения санитарных норм. Затем мужчины вышли на улицу, где повар достал пневматический пистолет и выстрелил в посетителя. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Шеф-повар столичного ресторана японской кухни выстрелил в посетителя из-за замечания о нарушении санитарных норм. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Между шеф-поваром заведения, 28-летним уроженцем Каракалпакии, и 26-летним посетителем произошел конфликт на почве нарушения санитарных норм", - говорится в сообщении.

В результате конфликта мужчины вышли на улицу, где повар достал пневматический пистолет и выстрелил в посетителя. Затем пострадавший запрыгнул на багажник автомобиля Audi A6, который принадлежал шеф-повару, и упал оттуда.

По итогам инцидента посетитель ресторана был госпитализирован с переломом руки, а также множественными ушибами и ссадинами. Шеф-повар был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".