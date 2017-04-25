В Москве мать утопила в ванне 4-летнюю дочь

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Москвичка утопила собственную 4-летнюю дочь в ванне. Женщина задержана, на нее заведено уголовное дело об убийстве.

На западе Москвы задержана 32-летняя женщина, которая убила свою 4-летнюю дочь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного СКР.

По версии следствия, женщина, находясь в квартире на улице Матвеевская, утопила в ванне свою малолетнюю дочь 2012 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

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