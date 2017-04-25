Правительственный Ту-214 не смог улететь из Омска из-за поломки

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Журналисты, которые сопровождали Дмитрия Медведева в ходе его рабочей поездки в Омск, не смогли улететь из города из-за неполадки в самолете. Как передают местные СМИ, лайнер прервал взлет из-за срабатывания сигнализации открытия одной из дверей.

Журналисты и участники форума "Единой России" не смогли вылететь из Омска из-за неисправности самолета.

Как пишет издание "СуперОмск", Ту-214 летного отряда "Россия" вышел на полосу, набрал скорость, но экипаж принял решение прервать взлет. По данным издания, на борту, помимо журналистов, находились министр культуры Владимир Мединский, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов и депутат Станислав Говорухин.

"Интерфакс" пишет, что командир воздушного судна принял решение прекратить взлет из-за срабатывания сигнализации открытия одной из дверей. Пассажиры Ту-214 вернутся в Москву резервным бортом.

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