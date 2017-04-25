Экс-депутат Михеев заочно арестован по делу о хищении 2,1 млрд рублей

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Бывшего депутата Госдумы от "Справедливой России" Олега Михеева заочно арестовали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Решение было принято судом в отсутствии самого подсудимого и его адвоката Александра Чекунова. Михеева подозревают в попытке хищения более двух миллиардов рублей.

Советский районный суд Волгограда изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы России от "Справедливой России" Олегу Михееву с подписки о невыезде на заключение под стражу, передает "Интерфакс". Суд также постановил объявить Михеева в розыск.

"На неоднократно назначаемые заседания Михеев не является, заявлений о переносе судебных заседаний от него не поступает. Михеев скрылся от суда. Местоположение его неизвестно", - сказала судья Наталья Баркова.

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ "Волгопромбанк" лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд искового заявления о взыскании с ОАО "Промсвязьбанк", как правопреемника ОАО АКБ "Волгопромбанк", денежных средств в размере 2,1 миллиарда рублей. Однако задолженность была признана мнимой.

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