Метро в Киеве может прекратить работу из-за долгов

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Киевский метрополитен задолжал поставщику вагонов почти 2 миллиарда гривен, из-за чего метро может прекратить работу.

Высший хозяйственный суд Украины обязал предприятие "Киевский метрополитен" выплатить почти 2 миллиарда гривен (75 миллионов долларов) компании "Укррослизинг", занимающейся поставкой вагонов, передает ТАСС.

"Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел дело по "Укррослизингу", приняв решение не в пользу предприятия", - говорится в сообщении. Суд частично удовлетворил кассацию, разрешив метро не платить 42 миллиона гривен пени.

Ранее по иску компании "Укррослизинг" суд арестовал 100 лизинговых вагонов, которые киевский метрополитен получил по договору 2009 года. В период с 2010 по 2013 годы вырос долг подземки перед компанией, его сумма составила почти 2 миллиарда гривен. В марте 2017 года суд заблокировал зарплатные счета метрополитена.

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