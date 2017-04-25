СК возбудил дело после избиения двух медиков неотложки в Татарстане

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СК возбудил уголовное дело в отношении жителя города Набережные Челны, которого подозревают в избиении двух женщин-фельдшеров. Пьяный мужчина вызвал на дом скорую помощь, а когда медики стали оказывать ему помощь, избил их. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

В Татарстане расследуют уголовное дело, которое было возбуждено после избиения двух женщин-фельдшеров. Медики скорой помощи приехали к мужчине домой, однако нетрезвый житель Набережных Челнов избил их. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР по региону.

Дело возбуждено по статье "Побои, совершенные из хулиганских побуждений". Иям подозреваемого – Виталий Васильев. 51-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, 23 апреля нетрезвый Васильев вызвал к себе на дом скорую помощь. Когда две женщины из бригады стали оказывать ему помощь, он набросился на них.

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