Россия не откажется от "плавающего" рубля

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Российские власти не будут отказываться от плавающего курса рубля, заявил Владимир Путин на встрече с правительственными кругами Ярославской области. По словам президента, курс национальной валюты - это тонкая сфера, где нужно действовать крайне аккуратно.

Россия не будет отказываться от плавающего курса рубля. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с деловыми кругами Ярославской области. По его словам, курс национальной валюты - это тонкая сфера, в которой нужно действовать крайне аккуратно.

"Граждане, которые закупают импортные товары или выезжают отдыхать за рубеж, они как раз заинтересованы в сильной национальной валюте. Те предприятия, которые занимаются инвестиционным импортом, также заинтересованы в сильном рубле. А те, кто уже достиг определенного уровня развития и работает на экспорт, они, конечно, думают о какой-то корректировке. Я уж не говорю о сырьевиках - газовиках и нефтяниках", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

Он добавил, что граждане заинтересованы в сильном рубле, но не меньше они заинтересованы в том, чтобы создавались рабочие места и платились нормальные зарплаты. По словам Путина, власти ищут варианты рыночных мер влияния на соответствующие процессы.

"Я просто боюсь сказать лишнее слово, чтобы не навредить. Потому что здесь угрозы со всех сторон. То есть если бы не было камер, я бы вам сказал более подробно, более конкретно. Но пока вот на этом я остановлюсь", - подытожил президент.