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Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка", - написал Собянин.

Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на месте сносимых пятиэтажек будут возводиться дома с конструктивными элементами из дерева.

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