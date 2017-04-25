18:07, 25 апреля 2017

Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек

Теги:  Москва  собянин  жилье

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о строительстве деревянных домов на месте пятиэтажек. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка", - написал Собянин.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на месте сносимых пятиэтажек будут возводиться дома с конструктивными элементами из дерева.

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