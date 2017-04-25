Путин присвоил Волчек и Шаймиеву звание Героев труда

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Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда пяти лауреатам. Об этом сообщается на сайте Кремля. В частности, за особые трудовые заслуги перед государством и народом почетные звания получили худрук театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

Владимир Путин наградил пятерых россиян званиями Героев труда. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что почетное звание присвоено "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Почетное звание получил бывший президент Татарстана, а ныне глава Попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры региона Минтимер Шаймиев. Награды также удостоена художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.

В списке значатся слесарь-монтажник ПО "Северное машиностроительное предприятие" Алексей Иванов, главный врач ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.В. Очаповского" Владимир Порханов и начальник якутского государственного казенного учреждения "Хангаласское лесничество" Варвара Устинова.

В прошлом году за особые трудовые заслуги почетное звание было присвоено народному артисту СССР Иосифу Кобзону, а также гендиректору "Сургутнефтегаза" Владимиру Богданову, старшему чабану агрокооператива "Цокто-Хангил" Далаю Гунгаеву, гендиректору ОКБ "Новатор" Павлу Камневу и учителю саратовского Лицея математики и информатики Людмиле Корниловой.

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