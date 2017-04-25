Доску Колчаку демонтируют в Петербурге по решению суда

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Мемориальная доска одному из лидеров Белого движения адмиралу Александру Колчаку будет демонтирована в Петербурге по решению городского суда. Противники демонтажа собираются подать кассационную жалобу.

Городской суд Петербурга признал законным решение Смольнинского районного суда о демонтаже памятной доски адмиралу Александру Колчаку, сообщает ТАСС.

Активисты, выступающие за установку мемориальной доски, заявили, что собираются обжаловать решение суда.

В январе 2017 года Смольнинский районный суд удовлетворил административный иск о незаконности установки мемориальной доски Колчаку на здании, где он проживал. В иске заявители ссылались на то, что Колчак – преступник, поскольку в 1999 году суд Забайкальского военного округа признал его не подлежащим реабилитации. Это подтвердил Верховный суд России.