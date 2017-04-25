Медведев вспомнил, как в детстве его не пускали в библиотеку. Видео

Теги: Культура медведев видео

Дмитрий Медведев, выступая на культурном форуме "Единой России", вспомнил случай из детства, когда его не пустили читать книги для старшеклассников в библиотеке. Премьер заметил, что уже во втором классе читал Жюля Верна и Майна Рида.

Дмитрий Медведев пожаловался, что в детстве его не пускали в отдел для старшеклассников в библиотеке Санкт-Петербурга. Воспоминаниями премьер поделился во время выступления на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет" в Омске, сообщает TVC.RU.

Медведев рассказал, что это был его первый поход в детскую библиотеку на улице, где он жил.

"Я пришёл совсем маленький. Я уже довольно много читал: Жюля Верна, Майна Рида, ещё кого-то. Был, наверное, во втором или третьем классе. Меня библиотекарь встретила. Я куда-то рванулся... Она говорит: "Нет-нет, мальчик, тебе туда не надо. Вот книжки для первого, второго класса. Здесь и выбирай!" – вспомнил премьер.

Он заметил, что сейчас мир очень изменился, и детей необходимо ограждать от плохой литературы. Однако запросы и требования современных детей отличаются от запросов 20-40-летней давности.

"Они познают мир из самых разных источников. Именно поэтому и современная система библиотек должна быть несколько иной, чем была: с доступом к широкополосному интернету, с электронными носителями и, конечно, с хорошей подборкой книг в обычном исполнении. Будем этим заниматься", - сказал Медведев.

Читайте также:

Правительственный Ту-214 не смог улететь из Омска из-за поломки