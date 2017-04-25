Кузнецова поручила проверить все детдома Петербурга после случаев насилия

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Все сиротские учреждения Санкт-Петербурга проверят в связи с выявленными случаями изнасилования детей в одном из детдомов, воспитанники которого на протяжении пяти лет подвергались сексуальному насилию. Обращение к прокурору города направила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила прокурора Санкт-Петербурга провести проверку всех детдомов города, так как ранее в одном из учреждений были выявлены случаи преступного обращения с сиротами.

В сообщении на сайте детского омбудсмена говорится, что "в одном из детских домов Санкт-Петербурга на протяжении пяти лет подвергались сексуальному насилию дети-сироты". По данному факту возбуждены уголовные дела, задержаны сотрудники детского дома и школы, а также бывшие воспитанники.

"Полагаю, что наличие подобных тяжких и систематических преступлений в учреждениях для детей-сирот отражает работу региона по защите прав детей-сирот и не может свидетельствовать о ее эффективности", - резюмировала уполномоченный при президенте по правам ребенка.

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