Путин рассказал о пользе украинского эмбарго для "оборонки"

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Нарушение кооперации в военно-технической сфере с Украиной пошло на пользу российской промышленности. Благодаря этому в России появилась новая отрасль — производство газотурбинных двигателей для военных кораблей, сообщил президент страны Владимир Путин.

Разрыв кооперации с Украиной в военно-технической сфере позволил России создать свои, самые современные производства в оборонной отрасли. Владимир Путин заявил об этом в Рыбинске при посещении объединения "Сатурн", передает "ТВ Центр".

Президент принял участие в церемонии запуска испытаний корабельных газотурбинных двигателей. Этот агрегат создан по программе замещения импорта. А по сути, в Рыбинске рождается новая для России отрасль - производство силовых установок для военно-морского флота. Их выпуском со времён Советского Союза занималась лишь Украина. И до 2014 года Россия закупала там всю необходимую технику. Разрыв связей в оборонной отрасли поставил нашу страну перед необходимостью создать своё производство. Учёные, инженеры и рабочие справились с задачей за два с половиной года.

"Мы тогда приняли решение: мы не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои продукты новые, свои новые двигатели, свои новые машины. И даже пошли на то, чтобы сместить вправо по графику перевооружение российского флота, ожидая вашу машину. И вот она создана. Я вас хочу за это сердечно поблагодарить, поздравить с замечательным результатом", - сказал президент.

Ход выполнения программы по импортозамещению Владимир Путин обсудил там же, в Рыбинске, на заседании Военно-промышленной комиссии. Отметив, что завод "Сатурн" справился с заданием быстрее, чем планировалось, президент напомнил, что к 2025 году наши вооружения и военная техника должны будут на 85% состоять из узлов и деталей отечественного производства при соблюдении самых строгих требований по качеству. В то же время, проводя модернизацию вооружённых сил, Россия не должна отказываться и от возможностей наращивания военного экспорта.

"Интерес к российскому вооружению в мире растёт, мы это видим. В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии. Разумеется, нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений. Вместе с тем по производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью. Соответственно, обеспечить в требуемые сроки выполнение заявок по линии военно-технического сотрудничества становится всё сложнее. Очевидно, что если сегодня мы будем отказываться от зарубежных заказов, то завтра можем упустить перспективных партнёров, уйти с рынка. В этой связи прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения", - сказал Владимир Путин.

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