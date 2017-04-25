Украина задумалась о прекращении электроснабжения ДНР вслед за ЛНР

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Электроснабжение ЛНР полностью восстановлено за счет собственных источников. Киев прекратил подачу электричества в ночь на вторник якобы за долги. Украинские власти вместо налаживания отношений с Донбассом стремятся максимально усугубить конфликт. Кабмин уже рассматривает вопрос отключения от электросети ДНР.

Ровно в полночь - украинские энергетики крайне пунктуальны - Луганск и соседние села погрузились во тьму. Подача электроэнергии со стороны Украины была остановлена. Формально - из-за долгов. Блэкаут, правда, длился около часа. После чего энергоснабжение ЛНР, по словам местных властей, оперативно удалось восстановить, передает "ТВ Центр".

"Мы, скажем так, предвидели этот вопрос. Поэтому приняты определенные меры. Мы начинаем более плотно сотрудничать с ДНР. Там две генерации. Мы достаточно можем получать электричество для обеспечения нашей промышленности и населения", - сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Электричество в Луганскую народную республику сейчас идет сразу из двух источников. Избытки отдают соседи из Донецка. Помогает и Россия. Москва уже официально подтвердила, что начала поставки электроэнергии в Луганск, назвав этот шаг гуманитарной поддержкой.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством России было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - сказал полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

До этого электричество в ЛНР поступало с ТЭЦ, расположенной в городе Счастье. Он находится всего в нескольких километрах от Луганска, на территории, которую контролирует уже Украина. Эта теплоэлектростанция работала на том самом антраците, что добывали в ЛНР и продавали Киеву, нервируя националистов. Теперь поставки заблокированы. В украинской энергетике режим ЧП. Топлива не хватает даже для своих мощностей. Возможно поэтому, говорят эксперты, ЛНР и решили отключить столь оперативно. Но виновата в этом почему-то снова Россия.

"Вины Украины в этом нет, полностью вина возлагается на российскую сторону и людей, которые де-факто контролируют территории отдельных районов Луганской области", - пояснил министр Украины по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

В украинских СМИ сейчас эта тема номер один. С экранов не сходят эксперты патриотического толка, без устали твердящие о правильности данного решения. Те, кто поадекватнее, просчитывают на несколько шагов вперед, прогнозируя последствия прежде всего для самой Украины. Там ведь вроде бы по-прежнему территории ЛНР и ДНР считают своими. Или все-таки уже нет?

"В Луганске живет огромное количество украинцев. И по духу, и по крови, и по надеждам - на возвращение в Украину. И сейчас оставлять их без электричества - это увеличивать количество врагов", - сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

"На сегодняшний день это достаточно адекватное решение. Правда, этим решением мы признаем, что эти территории мы не собираемся возвращать", - заявил украинский политолог Сергей Телешун.

Полная блокада территорий Донбасса напоминает историю с Крымом. Сначала Киев перекрыл подачу воды на полуостров. Потом националисты подорвали ЛЭП, по которым туда шла электроэнергия. Плюс транспортная и продуктовая блокада, тоже, по сути, ни к чему не приведшая. Любви к украинской власти все это точно не добавило. С Донбассом та же картина.

"Вчера казалось, что дальше уже некуда. Оказалось, что сегодня можно еще сильнее оттолкнуть Донбасс. Это системная работа над тем, чтобы полностью изолировать Донбасс от Украины. Постоянно муссируется вопрос над контролем границы с Россией. То есть желание у них, конечно, полностью закрыть все внешние связи нашей территории для того, чтобы эта территория погибла сама по себе", - сказал заместитель председателя народного совета ЛНР Владислав Дайнего.

Глава подконтрольной Киеву донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский уже выразил сожаление, что самопровозглашенным республикам нельзя перекрыть еще и воду. Просто в этом случае пострадают и населенные пункты, которые контролирует Украина. Тот же Мариуполь, например. А там ведь тоже нынешнюю власть не очень-то и любят. Да и не только там.

"Ряд юго-восточных областей Украины могут взбунтоваться. Там растут симпатии к ЛНР и ДНР. И сами украинские политики говорили о том, что там очень много сепаратистов, которые могут поднять аналогичные восстания. Поэтому стремление изолировать Донбасс. Это стремление, возможно, сохранить целостность Украины в том виде, в каком она есть сейчас", - заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Киев уже заявляет, что в перспективе подачу электричества планируется прекратить и в Донецкую народную республику. Там, правда, есть нюансы. Донецк, например, частично отдает его обратно, питая электричеством Мариуполь. Все эти детали стороны, вероятно, обсудят в Минске на встрече контактной группы. Она назначена на среду.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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