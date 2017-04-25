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Президент Владимир Путин в шутку предложил переселить иностранных послов в село Вятское Ярославской области. Об этом он рассказал в ходе своей поездки в Рыбинск.

Учредитель историко-культурного комплекса в селе Вятское Олег Жаров, рассказывая об успехах региона, сообщил Владимиру Путину, что в село зачастили иностранные послы, передает TVC.RU.

"К нам на постоянное место жительства приезжают известные люди. Они не просто приезжают жить, а приезжают еще и работать <…> Послы? Так послы не вылезают от нас. Посол США, посол Франции, посол Швеции", - рассказал Жаров.

Путин в шутку предложил переселить их в село Вятское.

"Может, мы их к вам переселим?", - предложил глава государства, на что Жаров ответил согласием.

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