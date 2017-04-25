Путин поддержал решение врио главы Ярославской области идти на выборы
Теги: Политика путин губернатор ярославль
Владимир Путин встретился с врио главы Ярославской области Дмитрием Мироновым и обсудил с ним планы развития региона. Президент пожелал губернатору успехов как в исполнении новой социально-экономической программы, так и на предстоящих в сентябре выборах.
Президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым планы развития региона, передает "ТВ Центр".
Руководство региональной администрацией президент возложил на него летом прошлого года, и сегодня Миронов доложил о подготовленной социально-экономической программе. Важное внимание в ней уделяется развитию машиностроения, переработки нефти и газа, а также ремонту и строительству дорог.
Путин пожелал Миронову успехов как в исполнении намеченного, так и на предстоящих в сентябре выборах губернатора.
Читайте также:
Путин сравнил себя с морским ангелом, поедающим чертей
Путин в шутку предложил переселить иностранных послов в село
Путин призвал законодателей не ждать "манны небесной"
Путин призвал различать борьбу с коррупцией и саморекламу авантюристов