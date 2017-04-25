Путин поддержал решение врио главы Ярославской области идти на выборы

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Владимир Путин встретился с врио главы Ярославской области Дмитрием Мироновым и обсудил с ним планы развития региона. Президент пожелал губернатору успехов как в исполнении новой социально-экономической программы, так и на предстоящих в сентябре выборах.

Президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым планы развития региона, передает "ТВ Центр".

Руководство региональной администрацией президент возложил на него летом прошлого года, и сегодня Миронов доложил о подготовленной социально-экономической программе. Важное внимание в ней уделяется развитию машиностроения, переработки нефти и газа, а также ремонту и строительству дорог.

Путин пожелал Миронову успехов как в исполнении намеченного, так и на предстоящих в сентябре выборах губернатора.

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