Обвиняемый в убийстве российского военного в Гюмри арестован

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В Ереване суд на два месяца арестовал 21-летнего Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского военного в Гюмри. По предварительным данным, убийство солдата произошло в ходе бытового конфликта.

Суд в Ереване арестовал обвиняемого в убийстве российского военнослужащего в Армении Армана Джанджугазяна, передает ТАСС со ссылкой на советника председателя Следственного комитета республики Сону Трузян.

Мужчина был задержан после убийства 21-летнего россиянина Дмитрия Ялпаева. Инцидент произошел 22 апреля в Гюмри. Смерть рядового наступила в результате ранений в область шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом, в результате конфликта на бытовой почве.

В начале марта экспертиза показала психические расстройства у Джанджугазяна, после чего он был признан ограниченно вменяемым и демобилизован приказом министра обороны.

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