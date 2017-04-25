Психиатр за взятку отправил здоровую женщину в психбольницу в Подмосковье

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В Подмосковье 23-летняя дочь собиралась отправить свою мать в психбольницу. На нее и врача-психиатра, который за взятку согласился поставить неверный диагноз, возбудили уголовные дела.

Подмосковные следователи возбудили уголовные дела в отношении врача-психиатра и 23-летней девушки. Они подозреваются в том, что за взятку хотели поместить мать подозреваемой в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, 33-летний ранее судимый врач-психиатр подозревается в получении взятки от 23-летней девушки, которая решила поместить в стационар собственную мать, не имея на это законных оснований. За указание неверного диагноза врач потребовал 20 тысяч рублей и попросил перечислить деньги на платежную карту.

На врача-психиатра завели уголовное дело по статье "Получение взятки за незаконные действия". Он задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. В отношении девушки заведено уголовное дело по статье "Дача взятки за незаконные действия".

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