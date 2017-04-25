Захарова попросила ООН вернуть радиопередачи на русском языке

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Мария Захарова попросила секретариат ООН возобновить ежедневные радиопередачи на русском языке, а также разъяснить, почему они исчезли из эфира. С таким заявлением представитель МИД выступила на Комитете по информации Генеральной Ассамблеи. 15-минутные передачи перестали выходить на радио ООН с 1 января.

Представитель МИД России Мария Захарова попросила секретариат ООН возобновить ежедневные радиопередачи на русском языке, а также разъяснить, почему они исчезли из эфира. 15-минутные передачи перестали выходить с 1 января, передает ТАСС.

"Данные передачи готовились во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года. Необходимость подготовки данных программ утверждалась резолюциями комитета каждый год, включая 2016, и решение об их отмене или переформатировании должен принимать именно Комитет, а не единолично департамент", - заявила Захарова во время выступления на заседании Комитета по информации Генеральной Ассамблеи.

Она призвала секретариат ООН активизировать деятельность русскоязычной секции Службы новостей ООН, в том числе увеличить количество мультимедийного контента.

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